Фонд госимущества выставит на продажу 49% крымского пансионата «Золотой Берег»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение выставить на продажу 49% уставного капитала крымского пансионата «Золотой Берег», сообщили УНИАН в Фонде госимущества. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 1 млн 747 тыс. грн. ФГИУ также проведет его независимую оценку. Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Пансионат «Золотой Берег» расположено в с. Берегово возле Феодосии (АРК Крым). Предоставляет гостиничные номера для проживания отдыхающим.

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