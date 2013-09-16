Новая статистика из США сокращает вероятность свертывания стимулов - эксперты

Вышедшая в пятницу, 13 сентября, американская статистика оказалась негативной, что сокращает вероятность активных действий ФРС по свертыванию стимулов.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их инфомации, большинство фондовых индексов выросло в пятницу и по итогам прошлой недели. Stoxx 600 поднялся на 0,2%, S&P 500 добавил 0,3%. "В понедельник рынки продолжили рост на новости о том, что Лоренс Саммерс отозвал свою кандидатуру на пост председателя ФРС, тем самым освободив дорогу зампредседателя ФРС Джанет Йеллен, от которой рынки ждут более мягкой денежно-кредитной политики и более медленного свертывания стимулов", - сообщают аналитики.

Аналитики отмечают, что российские индексы на открытии в понедельник выросли на 1-1,4%, большинство азиатских индексов также торгуются в плюсе, а австралийский ASX 200 достиг пятилетнего максимума. Европейские и американские фьючерсы показывают на существенный рост индексов в понедельник.

По словам аналитиков, "на фоне глобального оптимизма торги на Украинской бирже в пятницу вновь прошли под лозунгом "фиксация прибыли". Индекс UX снизился на 1,25%, хотя UXagro продолжил рост, добавив 0,4%. Падения не удалось избежать ни одной индексной бумаге, а лидерами снижения стали акции "Мотор Сичи" (-2,1%) и "Донбассэнерго" (-2,0%). На иностранных площадках лучшую динамику показали котирующиеся в Лондоне "Мироновский хлебопродукт" (+1,5%) и "Авангард" (+0,9%).