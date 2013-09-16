Эксперт: "красный цвет" продолжает доминировать на украинском фондовом рынке

"Красный цвет" в настоящее время продолжает доминировать на украинском фондовом рынке.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

Она напоминает, что торги пятницы, 13 сентября, украинский индекс UX закончил падением. Котировки упали на 1,25% до 830,80 пункта. Причем вся индексная корзина индекса закрылась в красном цвете. Наибольшее падение продемонстрировала "Мотор Сич" (-2,08%). Акции компании дешевели второй день подряд после длительного роста. Дальше за ней последовали "Донбассэнерго" (-1,95%), а также "Райффайзен Банк Аваль" (-1,86%) и Авдеевский МК (-1,20%). Акции этих компаний падали в течение трех и двух дней соответственно. По 1,01% потеряли "Укрсоцбанк" и Енакиевский МК. Снижение котировок остальных эмитентов составило меньше одного процента. "На настроение торговцев влияла приближающаяся экспатриация фьючерсных контрактов 16 сентября", - объясняет Тимченко.

Как отмечает аналитик, Россия также закрыла свои торги пятницы снижением котировок. Индекс ММВБ упал на 0,65% до 1440,74 пункта, а РТС на дневной сессии потерял 0,35% и прибавил 0,24% на вечерней. "Основными драйверами для данного движения стало общемировое опасение относительно сокращения программы QE3 и снижение цен на нефть. Дополнительным негативом можно отметить «плотный» отток капиталов из фондов, ориентированных на российский рынок. За последние две недели был установлен двухлетний рекорд по этому показателю", - считает она.

В то же время, сообщает Тимченко, фондовые площадки США закрыли торги 13 сентября ростом основных индексов. DJIA прибавил 0,49%, S&P 500 - 0,27%, Nasdaq - 0,17%. В пятницу вышел блок статистки средней важности. Так, объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,2%, хотя многие эксперты ожидали роста показателя на 0,3-0,5%. Оптовые цены за прошедший месяц выросли на 0,3%. Рост производственных запасов составил 0,4% (прогноз +0,2%). Индекс потребительского доверия университета Мичигана составил в сентябре 76,8 пункта (прогноз 82 пункта). "Ситуация с Сирией продолжает оставаться неопределенной. Также инвесторы ожидают следующего заседания ФРС США, которое состоится уже на этой неделе. Интересный факт: в воскресенье стало известно, что Ларри Саммерс принял решение не добиваться поста главы ФРС США", - отмечат аналитик.

По ее словам, Европа закончила торги пятницы преимущественно ростом. Индекс STOXX 50 прибавил 1,18%, DAX - 0,18%, FTSE 100 потерял 0,08%. "Европейские инвесторы также находятся в "режиме ожидания" решения ФРС относительно объемов программы выкупа активов, на данный момент равных 85 млрд долл. в месяц. В целом статистика говорит о восстановлении американской экономики, и рынки заранее настраиваются на "худший" сценарий", - подытоживает Тимченко.