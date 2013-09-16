Акции Европы выросли до пятилетнего максимума

Европейские акции выросли до пятилетнего максимума благодаря сообщению о выходе бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса из числа претендентов на пост главы ФРС, сообщает Рейтер.

В 12.50 МСК панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,83 процента, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,94 процента. Немецкий индекс DAX прибавил 1,18 процента, британский FTSE 100 - 0,90 процента, а французский CAC-40 - 0,92 процента.

Самоотвод Саммерса, которого рынок считает сторонником более жесткой денежно-кредитной политики, повышает шансы на избрание председателем Центробанка нынешнего заместителя председателя Джэнет Йеллен, от которой рынок склонен ожидать продолжения мягкой политики.

"Одна из угроз была отведена, что, по-моему, и объясняет ралли. В представлении инвесторов, Йеллен будет проводить более мягкую политику, и это, я думаю, подкрепляет мнение, что произойдет небольшое сокращение (стимулов), но в общем и целом денежно-кредитная политика и стимулы сохранятся", - сказал стратег по фондовому рынку Peel Hunt Иэн Уильямс.

Во вторник и среду ФРС проведет двухдневное совещание, на котором определит срок и темп сокращения программы скупки облигаций на $85 миллиардов в месяц.

Росту рынка также помогает договоренность между США и Россией об уничтожении арсенала химического оружия президента Сирии Башара Асада. За счет этого удалось предотвратить военный удар США по Сирии и снять опасения о вовлечении в конфликт нефтедобывающих стран Ближнего Востока.