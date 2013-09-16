Объем торгов на Украинской бирже за неделю снизился на 15%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 9 по 13 сентября снизился на 15% и составил 132,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю снизился на 32% и составил 24,5 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 108,1 млн грн (из них объем торгов акциями - 76 млн грн), что на 9% меньше, чем на предыдущей неделе.

По состоянию на 5 сентября 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 34 млн грн и ценные бумаги на сумму 551,6 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 9 по 13 сентября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, увеличился на 0,3% с 828,29 до 830,80 пункта.

Лидерами влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич" (3,06 индексных пункта), ПАО "Донбассэнерго" (-1,85) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (1,04).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 6,1 млн грн, на втором месте бумаги "Укрнафты" - 1,57 млн грн, далее следует "Центрэнерго" - 0,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 38,1%, 9,68% и 5,57% соответственно.

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