Украинский фондовый рынок снова упал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 сентября, снизился на 0,95% – до 822,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 47 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,4 млн грн, на срочном рынке – 27,6 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-2,39%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,72% – до 297,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 689,7 млн грн.

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