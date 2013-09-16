Участники украинского рынка акций предпочли игру на понижение - эксперт

Участники украинского рынка акций в понедельник, 16 сентября, предпочли игру на понижение, не разделив всеобщего оптимизма, связанного с отказом Ларри Саммерса продолжать борьбу за пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, "такая раскорреляция с зарубежными индикаторами была обусловлена главным образом желанием отдельных игроков просадить индекс Укранской биржи ввиду состоявшейся экспирации фьючерса на базовый индикатор. Таким образом, если повышательная тенденция на мировых площадках сохранится, в краткосрочной перспективе существует высокая вероятность отскока отечественного рынка акций", - объяснила аналитик.

Как подчеркнула Лаврик, мировые биржи сегодня в полной мере отыграли позитивные новости, связанные с заявлениями Саммерса и снижением напряженности вокруг Сирии. "Завтра трейдеры могут занять выжидательную позицию, которая, по всей видимости, сохранится до выступления Бена Бернанке. Как ожидается, на своем выступлении в среду руководитель ФРС объявит о сокращении программы выкупа активов. Диапазон возможного снижения, по мнению большинства инвесторов, составляет 10-15 млрд долл. Вряд ли регулятор пойдет на более существенное ужесточение, учитывая высокие риски замедления роста американской экономики", - прогнозирует она.

По мнению аналитика, завтра в фокусе трейдеров будет инфляция в Штатах, которая ввиду предстоящих событий может вызвать повышенный интерес трейдеров и повысить волатильность. "Сегодня были опубликованы достаточно неплохие данные по промпроизводству в США. Как и ожидалось, показатель повысился на 0,4%, однако это был наиболее сильный прирост с февраля текущего года", - отметила Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 сентября, снизился на 0,95% – до 822,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,72% – до 297,61 пункта. Общий объем торгов составил 689,7 млн грн.