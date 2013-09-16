Утвержден порядок контроля за участниками фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила Порядок контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, данным документом введены нормы для расширения перечня оснований для проведения внеплановой проверки субъекта первичного финансового мониторинга, уточнения порядка действий в случае продления срока проведения проверки, в части предоставления поручения с продленным сроком.

Усовершенствованная редакция документа также предусматривает определение порядка действий в случае необходимости замены руководителя или членов рабочей группы после начала проверки, дополнения обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга и его должностных лиц, в частности, во время проведения выездной проверки, а также установление срока проведения внеплановой невыездной проверки и т.д.

В ближайшее время данный документ будет направлен в Министерство юстиции для прохождения обязательной процедуры государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР в июне внесла изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В соответствии с внесенными изменениями, расширен перечень лиц, которые могут проводить проверку деловой репутации кандидата на должность ответственного работника и лица, временно исполняющего его обязанности, уточнены сведения, которые должны содержаться в заключении о проверке деловой репутации кандидата на должность ответственного работника и пр. Также комиссией расширены требования к Правилам проведения финансового мониторинга в части мер, принимаемых в отношении клиентов со средним риском.