Власть Британии продаст часть своей доли в банке Lloyds

Британское правительство намерено продать часть своей доли в капитале крупнейшего розничного банка страны Lloyds Banking Group. Акции были куплены в разгар финансового кризиса, сообщает Русская служба Би-би-си.

Власти использовали деньги налогоплательщиков для спасения банка в 2008 году, и сейчас речь идет о продаже 6% из 39% акций компании, принадлежащих правительству.

Как ожидается, прибыль от продажи этой части акций может составить более 5 млрд долларов, и таким образом кабинет вернет примерно ту же сумму, которую заплатил за ее приобретение.

Как отмечает экономический корреспондент Би-би-си, продажа акций является важным шагом в восстановлении британского банковского сектора после мирового финансового кризиса.

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