Польские облигации оказались лучшей инвестицией с начала мирового кризиса - СМИ

Варшава. Государственные облигации Польши оказались лучшей инвестицией с начала разразившегося осенью 2008 года мирового финансового кризиса, спровоцированного банкротством мирового гиганта Lehman Brothers.

Об пишет польская Puls Biznesu со ccылкой на анализ агентства Bloomberg.

«За пять лет от события, которое дало начало мировому финансовому кризису, польские облигации подорожали на около 12%, свидетельствует анализ, в который включены около 200 ценных бумаг и индексов со всего мира», - пишет издание.

В тройку лучших финансовых инструментов вошли также облигации Новой Зеландии.

Puls Biznesu отмечает, что в октябре 2008 года польские 10-ти летние облигации продавались с доходностью 7,48% - самой высокой за предыдущие четыре года.

Издание также заметило, что больше всех убытков получили инвесторы, вложившие средства в облигации Греции.