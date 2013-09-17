Исполнение обязательств по июньскому фьючерсу привело к снижению акций - эксперт

Основной причиной снижения индекса Украинской биржи на торгах 16 сентября стали действия крупных игроков в связи с исполнением обязательств по июньскому фьючерсу UX-9.13 на индекс украинских акций.

Об этом говорится в аналитическом отчете старшего трейдера инвестиционной компании Dragon Capital Александра Фощана.

"Все прошло в лучших традициях - за последние три часа вдавив основные индексные бумаги в минуса, толстосумы фондового рынка наложили сверху «плит», дабы не было ни у кого желания тянуть индексы выше. В общем, в который раз жадность берет верх над здравым смыслом", - отметил он. "Еще парочку таких экспираций, и на руинах нашего фондового рынка экспирацию проводить будет незачем, вернее нечем и не с кем", - добавил Фощан.

По его словам, "абсолютно все акции индексной корзины втоптали в отрицательную зону". Так лидерами по снижению стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-2,39%), Авдеевского коксохима (-1,45%) и "Центрэнерго" (-1,27%), а в лидерах роста были "Мотор Сич" (+1,63%) и "Укрнафты" (+1,35%). Лидерами роста же были акции некоторых облэнерго, которые показали рост более чем на 50%.

Закрылся фьючерс UX-9.13 на отметке 818,40 пункта, с потерей 1,81%, а фьючерс UX-12.13 завершил день на отметке 852,80 пункта с небольшой просадкой в 0,05%.

Как сообщал УНИАН, в ходе торгов 16 сентября была определена цена исполнения июньского фьючерсного контракта UX-9.13 на индекс украинских акций, которая составила 818,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Данный показатель определяется как среднее значение индекса за последние три часа торгов с 14:30 до 17:30 в последний торговый день данного фьючерсного контракта.

Исполнение 15,8 тыс. контрактов на общую сумму 12,9 млн грн состоялось в ходе вечерней клиринговой сессии 16 сентября 2013 года. Также были исполнены 5,1 опционных контрактов на фьючерс на индекс украинских акций с датой экспирации 16 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. Украинская биржа 27 мая 2010 г. запустила срочный рынок, на котором сегодня можно торговать фьючерсом на индекс UX.

В течение календарного года происходит исполнение четырех фьючерсных контрактов на индекс UX: в марте, июне, сентябре и декабре. В каждый момент времени проводятся торги по двум фьючерсам – ближнему и дальнему.