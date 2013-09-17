Объем торгов на ПФТС за неделю снизился на 37%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС со 9 по 13 сентября снизился по сравнению с предыдущей неделей на 37% - до 2,3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов 9-13 сентября составил 1,48 млрд грн (на 51,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС на прошлой неделе составил 425,5 млн грн (в 3 раза больше, чем на предыдущей неделе).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций 9-13 сентября составил 396,5 млн грн (на 19,8% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 7,5 млн грн (в 2 раза больше).

Справка УНИАН. Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС со 2 по 6 сентября снизился по сравнению с предыдущей неделей в 1,8 раза - до 3,7 млрд грн. Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 26 по 30 августа вырос по сравнению с предыдущей неделей на 2,48 млрд грн, или на 55%, - до 6,97 млрд грн.

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