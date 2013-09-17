Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 17 сентября, повысился на 0,25% – до 824,98 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 5,9 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка” (-0,55%), а лидерами повышения – акции “Енакиевского металлургического завода” (+0,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,23% – до 293,94 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 629 млн грн.

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