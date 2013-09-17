Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,03 млрд грн и 61,11 млн евро

Министерство финансов Украины во вторник, 17 сентября, привлекло в государственный бюджет 1,03 млрд грн и 61,112 млн евро на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек 622,656 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, а также 409,676 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (евро), Минфин привлек 61,112 млн евро, удовлетворив одну из двух поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 8,25%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций с номинальным объемом выпуска 45,728 млн долл. и номинальной доходностью 8,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,684 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 10 сентября привлек в госбюджет 815,850 млн грн и 25,018 млн долл. В сентябре Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 24 сентября.

По состоянию на 17 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 237,395 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 139,545 млрд грн, в собственности банков - 79,619 млрд грн, нерезидентов - 4,317 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 сентября, с начала года в госбюджет поступило 91 058,7 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20 313,3 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).