Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить «Укртелеком»

Антимонопольный комитет Украины разрешил SCM Financial Overseas Limited, входящей в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова, выкупить пакет акций компании Ua Telecominvest Limited, что позволит ей получить опосредованный контроль над монолистом рынка фиксированной связи - «Укртелекомом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Антимонопольный комитет Украины предоставил компании SCM Financial Overseas Limited разрешение на покупку акций компании Ua Telecominvest Limited. В результате концентрации SCM Financial Overseas Limited опосредованно получит контроль над акционерным обществом «Укртелеком», - сказано в сообщении.

При этом Антимонопольный комитет при рассмотрении дела установил, что покупка компанией SCM Financial Overseas Limited национального оператора - компании «Укртелеком» - не означает установление монополии на рынке финксированной связи и предоставления услуг Интернета.

«Учитывая оценку НКРС, мнения большинства участников рынков телекоммуникаций и экспертов, а также общемировую тенденцию развития рынка телекоммуникаций, комитет установил, что концентрация не влечет монополизации или существенного ограничения конкуренции на рынках предоставления услуг фиксированной телефонной связи, услуг доступа к сети Интернет и услуг предоставления в пользование каналов связи», - сказано в сообщении.

Одновременно АМКУ отметил, что покупка «Укртелекома» компанией СКМ позволит сохранить существующую инфраструктуру оператора, а также привлечь инвестиции для модернизации.

Как сообщал УНИАН, 3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина).

В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ должна была стать собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получить контроль над 92,79% акций «Укртелекома» после всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

Позже управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов заявил, что СКМ готова активно развивать «Укртелеком» и инвестировать в развитие оператора.

Справка УНИАН. Компания SCM FINANCIAL OVERSEAS LIMITED - холдинговая компания, которая вместе с другими субъектами хозяйствования входит в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова. В ее состав входит группа компаний VEGA, которая представлена на рынке фиксированной связи и Интернета.

В состав группы VEGA входят: ЧАО «Фарлеп-Инвест», ЗАО «АО-Связь», ЗАО «МИР», ООО «ЦСС», которые, в частности, предоставляют услуги местной телефонной связи и на условиях межоператорских договоров услуги международной и междугородной телефонной связи.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Одновременно «Укртелеком» является операторов связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию «ТриМоб».

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом году более 8,2 млрд грн.