Минфин разместил ОВГЗ на 61,11 млн евро под 4,8% годовых

Министерство финансов Украины во вторник, 17 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа с досрочным погашением на сумму 61, 1 млн евро по ставке 4,8% годовых.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин также осуществил размещение пятилетних ОВГЗ на сумму 622,6 млн грн под 14,25% годовых со сроком погашения в 2018 году и доразмещение семилетних бумаг под 14,3% со сроком погашения в 2020 году на сумму 409,6 млн грн.

«По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 1,68 млрд грн. Предельный размер государственного долга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом и утвержденных Законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год», - отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Минфин привлек в бюджет 815,850 млн грн и 25,018 млн долл. По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,996 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 19,918 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).