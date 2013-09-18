Microsoft объявила о новом выкупе акций на 40 млрд долл.

Корпорация Microsoft запускает программу обратного выкупа акций на $40 млрд. Новая программа выкупа акций не имеет срока. Она пришла на смену предыдущей (также на $40 млрд), которая завершится в сентябре, пишут "Ведомости".

Microsoft также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 22% — с 23 до 28 американских центов за ценную бумагу. Microsoft начала регулярно выплачивать квартальные дивиденды в 2004 г., в последний раз их размер был увеличен ровно год назад на три цента.

Это позитивная новость для инвесторов, хотя бессрочная программа выкупа акций вызывает вопросы, считает Мэтью Хедбергом из RBC Capital Markets. Но источник Bloomberg говорит, что компания находится под давлением одного из своих инвесторов — ValueAct Holdings LP, который настаивает на выплате средств акционерам.

«Эти шаги (увеличение размера дивидендов) отражают нашу приверженность программе возврата денежных средств нашим акционерам», — говорится в заявлении финансового директора Microsoft Эми Худ.

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