Ferrexpo купила акции бразильской Ferrous Resources за 80 млн долл.

Крупнейший в СНГ производитель и экспортер сырья для металлургической промышленности швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, выкупила стратегический пакет акций в 14,4% горнорудной компании Ferrous Resources, ведущей свою деятельность на месторождениях штата Минас-Жерайс в Бразилии.

Об этом говорится в сообщении Ferrexpo, размещенном на сайте Лондонской биржи.

«Общая стоимость акций составила порядка 80 млн долл.», - говорится в сообщении.

Как отмечается, производственная мощность Ferrous по переработке руды составляет 5 млн тонн в год.

«Вложение средств позволит получить доступ к активам крупного производственного комплекса региона. Ferrous имеет все возможности, в том числе разрешительного характера, для наращивания производства до 15 млн тонн в год. В свою очередь Ferrexpo получит возможность расширить свои маркетинговые знания и применить свой опыт в горнорудной сфере на месторождениях региона Минас-Жерайс в Бразилии», - отмечается в сообщении Ferrexpo.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии Ferrexpo увеличила производство окатышей из собственного сырья на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,085 млн тонн с 4,653 млн тонн. Общее производство окатышей, включая произведенные из сырья третьих сторон, за первое полугодие увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 5,246 млн тонн с 4,725 млн тонн.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Ferrexpo на уровне «В» с негативным прогнозом, что отражает умеренные ожидания по показателю отношения корпоративного долга к EBITDA при адекватной ликвидности и существенной денежной выручке. Кроме того, агентство присвоило рейтинг «В» ожидаемым облигациям Ferrexpo на 500 млн долл., хотя и ухудшило уровень возвратности активов до «3» с «4», определив его на отметке 50-70% в случае объявления корпоративного дефолта.