Украинский фондовый рынок в среду незначительно упал

На украинском фондовом рынке в среду незначительное снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:01 снизился на 0,01% - до 824,87 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 0,3 млн грн при общем объеме торгов в 0,96 млн грн.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината (1,05%).

На европейских фондовых рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,02%, немецкий DAX повысился на 0,08%.