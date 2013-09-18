Украинский рынок акций вырос впервые за шесть сессий - эксперт

Украинский рынок акций во вторник, 17 сентября, показал рост впервые за шесть торговых сессий.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

Она отметила, что индекс UX прибавил на закрытии во вторник 0,25%. Среди акций, которые входят в индексную корзину, рост был поддержан за счет покупок «Центрэнерго» (+0,70%) и «Мотор Сичи» (+0,43%). Несколько сессий подряд бумаги этих эмитентов дешевели. При этом лидером роста стал Енакиевский металлургический завод, акции которого подросли на 1%. В то же время, бумаги «Укрсоцбанка», «Райффайзен Банка Аваль», а также «Укрнафты» закончили вчерашний день в минусе, подешевев в пределах 0,55%.

По информации аналитика, российский фондовый рынок во вторник также продемонстрировал рост. Индекс ММВБ вырос на 0,17% до 1473,03 пункта, а РТС на дневной сессии на фоне укрепления рубля прибавил 0,25% и потерял 0,35% на вечерней.

Как сообщила Тимченко, европейские площадки во вторник закрылись на отрицательной территории. Индекс FTSE 100 потерял 0,80%, DAX — 0,19%, а STOXX 50 просел на 0,13%. Инвесторы ждут новостей от Федерального резерва США по поводу дальнейшей судьбы монетарных стимулов.

По мнению аналитика, заметным событием для европейского рынка стало решение правительства Великобритании продать принадлежащую ей 6% долю в Lloyds Banking Group за 5,12 млрд долл. Также стоит отметить снижение акций добывающих компаний на фоне снижения цен на сырье. Еще одно интересной новостью стало сообщение, что индекс экономических ожидания от ZEW в Германии в сентябре резко вырос с 42 до 49,6 пункта. Таким образом, индикатор оказался на максимальном с декабря 2009 года значении. В ближайшее воскресенье в Германии состоятся парламентские выборы, в результате которых правящая партия Христианских демократов под руководством канцлера Ангелы Меркель может одержать победу.

По словам Тимченко, рынки США во вторник нашли в себе силы вырасти, и это несмотря на то, что инвесторы ждут от ФРС сокращения объемов выкупа гособлигаций. Индекс DJIA прибавил 0,23%, S&P 500 вырос на 0,42%, Nasdaq увеличился на 0,75%. Впрочем, данные по инфляции, которые были опубликованы вчера свидетельствуют о снижении ее в августе с 0,2% до 0,1%, что стало минимальным показателем за три месяца, тогда как аналитики ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении индикатор также снизился с 1,6% до 1,5%. При этом ФРС сама установила целевой уровень по годовой инфляции в 2,5% как один из индикаторов для сокращения QE3. На таком фоне американские рынки смогли подрасти. А S&P 500 впервые с начала августа показал на закрытии уровень выше 1700 пунктов. Лучше других выглядели акции высокотехнологичных компаний, после решения Microsoft увеличить квартальные выплаты дивидендов на 22% акционерам и выделить 40 млрд долл. на программу скупки своих акций с рынка.