Европейские акции продолжают держаться вблизи пятилетних максимумов

Европейские рынки акций продолжают держаться вблизи пятилетних максимумов, так как инвесторы рассчитывают лишь на небольшое сокращение стимулирующей программы Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, ФРС в среду, 18 сентября, предположительно объявит о сокращении объема скупки облигаций как минимум на 10 млрд долл. в месяц с 85 млрд долл., но решение будет объявлено уже после закрытия европейских рынков.

В то же время, по мнению экспертов, отрицательное влияние на рынок окажет лишь сокращение стимулов на 15 млрд долл. или больше. По их мнению, хотя макроэкономические данные в целом улучшаются, их рост пока недостаточно стабилен, чтобы позволить ФРС активно сокращать стимулирование экономики.

По состоянию на 11.32 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,34%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,30%. Немецкий индекс DAX прибавил 0,24%, британский FTSE 100 - 0,15%, а французский CAC-40 - 0,21%.