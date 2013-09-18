Входящий в группу крупных «VAB Банк» увеличил уставный капитал на 29,8%, или на 700 млн грн, – до 3,049 млрд грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, соответствующие изменения устава банка были утверждены Национальным банком Украины. Увеличение уставного капитала проводилось путем дополнительного выпуска акций, которые приобрели действующие акционеры банка. В результате доля основного акционера банка - компании Quickcom Limited (Кипр), собственником которой является Олег Бахматюк, выросла до 86,778% акций.

Как сообщал УНИАН, «VAB Банк» в первом полугодии 2013 года получил 378 тыс. грн прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года убыток банка составил 383,99 млн грн

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по активам. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр).