Индекс Украинской биржи сегодня заметно вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 сентября, повысился на 1,67% – до 838,75 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 17,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,4 млн грн, на срочном рынке – 3,2 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи» (3,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,60% – до 295,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 388 млн грн.

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