Эксперт отмечает неожиданный всплеск активности покупателей украинских акций

Сегодняшняя сессия на Украинской бирже охарактеризовалась неожиданным всплеском покупательской активности во второй половине дня.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, "основной спрос был сосредоточен в бумагах тяжеловесов "Мотор Сич" и "Центрэнерго".

Лаврик сообщила, что европейские и американские индексы в среду консолидировались вблизи уровней вчерашнего закрытия в ожидании решения ФРС и выступления Бена Бернанке. "Поскольку сокращение программы QE3 уже отыграно, внимание игроков будет сосредоточено на комментариях руководителя центробанка США. Возможно, Бернанке обозначит новые параметры ориентиров монетарной политики регулятора или даст намеки в отношении дальнейших действий Федрезерва. Важным моментом также является оценка текущего состояния дел в американской экономике и прогнозы", - считает она.

Аналитик отметила, что сегодня были опубликованы данные по рынку недвижимости в США, в частности – рост новостроек и число разрешений на строительство. Оба показателя оказались хуже прогнозов. "С одной стороны, публикуемые на протяжении нескольких последних месяцев статданные свидетельствуют о снижении деловой активности на американском рынке жилья, что является негативным сигналом. С другой стороны, ввиду слабой статистики ФРС вряд ли пойдет на снижение выкупа ипотечных бумаг в перспективе до конца года. На проходящем заседании Федрезерва, как ожидается, будет снижен объем выкупа казначейских облигаций, а объем выкупа ипотечных бумаг останется неизменным", - объяснила Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 сентября, поднялся на 1,67% – до 838,75 пункта. Общий объем торгов составил 17,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,60% – до 295,70 пункта. Общий объем торгов составил 388 млн грн.