Индексы S&P 500 и Dow Jones снова превысили исторические максимумы

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне итогов заседания Федрезерва и заявлений главы регулятора Бена Бернанке, S&P 500 и Dow Jones превысили исторические максимумы, следует из данных бирж.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,22%, составив 1725,52 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,95% и составил 15676,94 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,01% - до 3783,64 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Комитет по открытым рынкам ФРС США на завершившемся в среду двухдневном заседании не принял решение о начале сокращения программы по выкупу гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно, чего ожидала значительная часть аналитиков. ФРС также сохранила базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых.

Между тем, на пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Бен Бернанке не исключил начала сворачивания программы стимулирования до конца текущего года в зависимости от экономической ситуации. По его словам, за прошедший год уровень безработицы в США упал с момента запуска QEIII до 7,3% с 8,1%.

"Мы не можем позволить рынкам диктовать, какие предпринимать действия", - заявил Бернанке, комментируя вопрос одного из представителей СМИ о том, что многие инвесторы и аналитики предполагали сокращение QEIII по итогам двухдневного заседания ФРС.

"Важные объявления касательно монетарной политики могут быть сделаны по итогам любого из заседаний Комитета (по открытым рынкам - ред.)", - добавил Бернанке.

"По сути, они говорят: "Нет, мы еще не начинаем сокращение, но планируем сделать это довольно скоро. Я думал, что рынок и сегодня уже более чем готов к началу этого процесса", - отметил главный инвестиционный стратег Commonfund в Коннектикуте Майкл Стросс, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

В начале торгов инвесторы обращали внимание на статистику по рынку жилья. Как сообщило министерство торговли США, количество новостроек в стране в августе выросло на 0,9% по сравнению с июлем и составило 891 тысячу. Данные оказались хуже прогноза: аналитики ожидали рост показателя на 2,3% в месячном исчислении до 917 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 11 июля американские индексы также установили рекордные максимумы. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,11% и составил 15460,92 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,36% - до 1675,02 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,63%, достигая 3578,30 пункта.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.