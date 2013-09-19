На украинском и мировых фондовых рынках наблюдается значительный рост

На украинском фондовом рынке в четверг, 19 сентября, наблюдается значительный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,36% - до 850,19 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 1,25 млн грн при общем объеме торгов в 2,58 млн грн.

Лидером повышения среди индексных ценных бумаг стали акции «Мотор Сичи» (+3,04%) и «Укрнафты» (+3,02%).

На европейских фондовых рынках в четверг также наблюдается значительный рост. Британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 1,45%, немецкий DAX - на 1,35%.