Кабмин с проектом Соглашения с ЕС вернул оптимизм на украинский рынок акций - эксперты

Оптимизм на украинском фондовом рынке в среду, 18 сентября, был вызван сообщением об одобрении Кабинетом министров проекта Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они добавили, что проект соглашения, в том числе, включает всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС.

Как отмечают аналитики, «украинские акции в среду продемонстрировали сильный рост, но еще до решения Федеральной резервной системы США сохранить объемы выкупа активов». Индекс локальных акций UX (+1,7%) во второй половине дня вырос на 15 пунктов, хотя динамика торгов в Европе оставалась неопределенной. Рост UX оказался максимальным за последние два месяца.

Аналитики подчеркивают, что «акции по всему миру резко дорожают, гособлигации США пошли на взлет, цены на нефть и золото уверенно растут благодаря решению ФРС не сокращать покупку активов в рамках программы QE». Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост примерно на 1% после решения ФРС по итогам заседания 17-18 сентября. При этом перед обнародованием решения индексы снижались на 0,1-0,3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг максимальный подъем за 10 недель.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 сентября, повысился на 1,67% – до 838,75 пункта. Общий объем торгов составил 17,6 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,60% – до 295,70 пункта. Общий объем торгов составил 388 млн грн.