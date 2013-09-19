Европейские индексы выросли до максимумов

Европейские фондовые индексы достигли максимумов благодаря решению Федеральной резервной системы США сохранить нынешний объем скупки облигаций, сообщает Reuters.

По состоянию на 11:47 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,96 %, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 1,24 %. Немецкий индекс DAX прибавил 1,18 %, британский FTSE 100 - 1,38 %, а французский CAC-40 - 1,09 %. FTSEurofirst 300 в четверг достиг высшей точки с середины 2008 года, Euro STOXX 50 - максимума с мая 2011 года, а DAX обновил исторический максимум. Индекс STOXX Europe 600 для сырьевых компаний вырос на 2,7 % до полугодового максимума.

Ранее Федеральная резервная система США решила сохранить ежемесячный объем скупки активов на уровне 85 млрд долл., удивив финансовые рынки, ожидавшие сокращения программы стимулов на 10 млрд долл. Акции США благодаря этой новости в среду обновили исторические максимумы.