Николай Лагун завершил сделку по покупке «Астра Банка»

Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Астра Банка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Дельта Банка».

Согласно сообщению, на текущий момент получены все регуляторные согласования, которые были необходимы для завершения сделки: разрешение Антимонопольного комитета Украины и разрешение Национального банка Украины.

«Приобретение «Астра Банка» является частью нашей стратегии развития на банковском рынке Украины, которая состоит, в том числе, и в увеличении активов за счет неорганического роста», - цитирует пресс-служба главу совета АО «Дельта Банк» Николая Лагуна.

Также сообщается о том, что «Астра Банк» войдет в банковскую группу «Дельта», в которую также входят «Дельта Банк», «Кредитпромбанк» и «Омега Банк».

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года компания, связанная с «Дельта Банком» Николая Лагуна, подписала соглашение с Alpha Bank (Греция) о приобретении 100% акций «Астра Банка». По информации пресс-службы «Дельта Банка», сделка будет закрыта после получения соответствующих разрешений Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, которые требуются для ее завершения.

Справка УНИАН. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

В конце марта текущего года Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. 28 февраля текущего года завершена сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка».