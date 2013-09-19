Украинский фондовый рынок продолжил рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 сентября, повысился на 0,62% – до 843,95 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 31 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 7,9 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи» (2,56%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,30% – до 299,53 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 145,3 млн грн.

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