Крупнейшие акционеры Ovostar Union продали 2% акций за 3,6 млн долл.

Варшава. Мажоритарные собственники одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных изделий компании Ovostar Union продали на Варшавской фондовой бирже 120 тыс. акций или 2% акционерного капитала за 3,56 млн долл. (по текущему курсу 1 USD = 3,1 PLN).

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, сделка по продаже состоялась в среду, 18 сентября.

Мажоритарные акционеры продали бумаги через принадлежащую им компанию Prime One Capital по цене 92 злотых за штуку.

После сделки контролируемый ими пакет сократился до 72% с 74% или до 4 млн 321 тыс. 617 акций с 4 млн 441 тыс. 617 штук.

Количество бумаг, находящихся в свободном обороте, выросло до 28%.

В ходе сегодняшних торгов акции компании котировались по цене около 97-99 злотых, что ниже максимального значения с начала текущего года в 107 злотых, достигнутого в конце января, но больше, чем минимальная цена последних девяти месяцев в менее 70 злотых в июле.

Бумаги дебютировавшей в июне 2011 года компании дороже всего стоили в начале 2012 года - более 130 злотых за штуку, что более, чем в 2 раза больше, чем на закрытии первого дня торгов на Варшавской бирже.

Дешевле всего акции компании стоили в августе 2011 года - 42 злотых.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами входящего в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко.

Еще 9,94% акций владеет частный польский пенсионный фонд Generali OFE и 5,02% - польские AVIVA OFE и Aviva BZ WBK.

На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».

В прошлом году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19% - до 60 млн долл.