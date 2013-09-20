Украинский фондовый рынок снова пошел на снижение

На украинском фондовом рынке после нескольких дней роста наблюдается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:11 снизился на 0,10% - до 843,13 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Торги на фондовом рынке держится у минимальных объемов - всего 0,65 млн грн.

Сделки по ряду индексных ценных бумаг пока не заключались, лидером снижения стали акции «Укрсоцбанка» (-1,56%).

На европейских фондовых рынках в пятницу также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,17%, немецкий DAX - на 0,18%.