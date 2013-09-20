Фонд госимущества планирует продать Ильичевский судоремонтный завод в следующем году

Приватизация Ильичевского судоремонтного завода (Одесская область) прогнозируется не ранее 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской области Алексей Косьмин.

«Скорее всего, приватизация Ильичевского судоремонтного завода состоится в следующем году. Это, пожалуй, самый крупный объект, который у нас в стадии приватизации», - сказал Косьмин.

По его словам, сейчас осуществляется инвентаризация и оценка имущества данного предприятия.

Напомним, Ильичевский судоремонтный завод (ИСРЗ) основан в 1951 году – крупнейшее в Украине судоремонтное предприятие. Расположен в гавани Сухого лимана (возле города Ильичевск Одесской области), специализируется на ремонте всех типов судов дедвейтом до 120 тыс. т и производстве универсальных морских контейнеров для перевозки сыпучих грузов. Предоставляет услуги по судостроению, машиностроению и деревообработке.

Располагает 4 плавучими доками, в числе которых - самый большой в Украине «60-тысячник». Мощности завода позволяют ремонтировать порядка 150 крупнотоннажных судов в год.

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