Мировые фондовые рынки взяли небольшую паузу - эксперты

Мировые фондовые рынки вчера, 19 сентября, взяли небольшую паузу по росту, говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами «Кинто».

В частности, как отмечается в отчете, американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,18%. Европейские фондовые индексы закончили вчерашнюю торговую сессию в плюсе. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы Европы, как и США, снижаются примерно на 0,1%.

Эксперты также отмечают, что примерно с неделю от украинского фондового рынка следует ожидать слабого роста, при этом возможно чередование на рынке дней роста и снижения.

В соответствии с информацией Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:37 на торгах 20 сентября вырос на 0,14%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 сентября, повысился на 0,62% – до 843,95 пункта.