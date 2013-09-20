Фондовые рынки Европы держатся вблизи пятилетних максимумов

Европейские фондовые рынки сегодня малоактивны, держась вблизи максимумов последних пяти лет, достигнутых после решения Федеральной резервной системы США сохранить неприкосновенной стимулирующую программу, сообщает Reuters.

В 11:35 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,03%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 снизился на 0,11%. Немецкий индекс DAX потерял 0,05%, британский FTSE 100 - 0,04%, а французский CAC-40 - 0,10%.

Наблюдатели прогнозируют волатильную сессию в связи с истечением сентябрьских срочных контрактов и предполагаемым нежеланием инвесторов переносить позиции на октябрьские и ноябрьские контракты.

Как отмечают опрошенные агентством эксперты, инвесторы беспокоятся об ожидаемом отсутствии благоприятных катализаторов в будущем.

Как сообщал УНИАН, Федеральная резервная система США в среду решила сохранить ежемесячный объем скупки активов на уровне 85 млрд долл., в то время как финансовые рынки ожидали сокращения программы на 10 млрд долл.