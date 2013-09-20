Индекс Украинской биржи снизился на 0,23%, ПФТС повысился на 0,97%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 20 сентября, снизился на 0,23% – до 842,01 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,3 млн грн, на срочном рынке – 3,2 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (1,64%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,97% – до 302,45 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 164,8 млн грн.