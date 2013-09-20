Тема ужесточения финансовой политики в США остается актуальной - эксперт

Индекс Украинской биржи завершил пятничную сессию снижением на фоне умеренных продаж на зарубежных рынках, сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что «в фокусе инвесторов по-прежнему находится тема количественного стимулироавния в США (QE3)». Хотя заседание ФРС завершилось 18 сентября, представители федеральных банков продолжают давать комментарии относительно возможного ужесточения монетарной политики Федрезервом. Председатель ФРБ Сент-Луиса сегодня заявил, что сокращение выкупа активов может начаться в октябре текущего года. Также сегодня ожидается еще ряд выступлений представителей ФРС.

По словам Лаврик, «очевидно, что количественные вливания уже практически не оказывают влияния на реальный сектор США, однако крайне необходимы для покрытия дыр госбюджета. Пока трейдеры игнорируют этот факт, приток дешевой ликвидности создает соблазн для дальнейшей игры на повышение».

Аналитик отметила, что в воскресенье состоятся парламентские выборы в Германии. По данным локальных опросов, немецкие предприниматели не исключают формирование «большой коалиции» ввиду недобора достаточного количества голосов одной из главных партий. «Учитывая сегодняшнюю динамику индекса DAX, инвесторы вполне спокойно относятся к предстоящим выборам и не ожидают неприятных сюрпризов», - считает Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 20 сентября, снизился на 0,23% – до 842,01 пункта. Общий объем торгов составил 25,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,97% – до 302,45 пункта. Общий объем торгов составил 164,8 млн грн.