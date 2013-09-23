Из-за тайфуна «Усаги» на Гонконгской бирже отменены утренние торги

Из-за тайфуна «Усаги», который обрушился на Гонконг вечером в воскресенье, 22 сентября, на фондовой бирже отменили утреннюю торговую сессию.

Торги могут начаться во второй половине дня, но четкого решения пока нет. В Гонконгском аэропорту Чек Лап Кок отменены более 400 авиарейсов, пишут "Ведомости".

«Усаги» стал самым мощным тайфуном в регионе с начала 2013 года. Гонконг избежал худшего, поскольку главный удар стихии пришелся чуть позднее на южные провинции Китая. Скорость ветра достигала 180 км/ч, он сдувал машины с дорог и вырывал деревья с корнем. Всего в Китае жертвами тайфуна стали не менее 25 человек, большинство из них либо утонули, либо были раздавлены деревьями и различными обломками. В пострадавших от стихии регионах Китая проживает 3,5 млн человек. В Гонконге травмы получили более десятка человек. Еще двое погибли на Филиппинах.