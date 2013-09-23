WIG-Ukraine за неделю вырос на 3,16%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine закончил прошлую неделю на максимальных значениях торгов на уровне 585,82 пункта, что на 3,16% больше, чем на предыдущем закрытии в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, среди входящих в индекс 11-ти украинских компаний подешевели акции только судоходной KDM Shipping, потерявшей 1,5% своей стоимости.

Рост украинского индикатора превысил плюс основных индексов польского фондового рынка, которые прибавили за последние пять торговых сессий от 1,5% до 1,9%.

Лидером роста среди украинских компаний стал один из крупнейших в СНГ производителей молочных продуктов, Milkiland, акции которого подорожали почти на 11%.

Среди лидеров оказались также производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union (+8%), Coal Energy (+6%), производитель аккумуляторов Westa (+5%) (последние две компании демонстрируют резкое изменение цены, главным образом, из-за их очень небольшой стоимости - УНИАН).

Крупнейший в Украине производитель сахара компания Astarta подорожала еще на более 4%, снова поднявшись выше цены 70 злотых за акцию (1 USD = 3,1 PLN).

Рост стоимости других украинских компаний, кроме сохранившей свою капитализацию на уровне предыдущей недели IMC, cоставил в пределах от около 1% до 4,5%.

Бумаги объявившей на прошлой неделе о дефолте по кредиту ЕБРР Sadovaya Group подорожали за последние пять сессий на почти 3%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил прошлую неделю 7,6% плюсом после более 3% минуса за первую неделю сентября и 5,6% снижения за весь август.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пунктов.