Украинский и мировые фондовые рынки начали неделю со снижения

Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 на торгах в понедельник, 23 сентября, снизился на 0,91% - до 834,35 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 0,7 млн грн при общем объеме торгов в 1,55 млн грн.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Укрсоцбанка" (-3,53%).

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,34%, немецкий DAX - на 0,15%.