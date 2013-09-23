Украинский и мировые фондовые рынки начали неделю со снижения
11:26, 23 сентября 2013Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 на торгах в понедельник, 23 сентября, снизился на 0,91% - до 834,35 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.
Объем торгов на фондовом рынке составил 0,7 млн грн при общем объеме торгов в 1,55 млн грн.
Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Укрсоцбанка" (-3,53%).
На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,34%, немецкий DAX - на 0,15%.
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