Варшавская фондовая биржа запустила расширенный индекс «голубых фишек»

Варшава. Варшавская фондовая биржа с понедельника, 23 сентября, начинает публикацию нового расширенного индекса "голубых фишек", в который войдут 30 крупнейших компаний польской фондовой площадки.

Как сообщила УНИАН пресс-служба биржи, новый индекс будет рассчитываться одновременно с WIG20 до декабря 2015 года

"WIG30 лучше отображает рост польской экономики и динамическое развитие польского рынка капитала за последние нескольких лет, а расширение количества элитарных компаний биржи будет важным критерием для дальнейшего роста интереса их акциями среди инвесторов", - отметил глава правления биржи Адам Мачеевский.

В новый индекс войдут акции компаний LPP, Cyfrowy Polsat, ING Bank, Alior, Grupa Azoty, CCC, Enea, TVN и Netia.

Новый индекс открылся в понедельник 0,3% минусом - практически таким же, как и WIG20.

Как сообщал УНИАН, в индекс самых ликвидных компаний Варшавской биржи WIG20, который рассчитывается с 1994 года, входит одна компания из Украины - крупнейший украинский экспортер подсолнечного масла Kernel, который дебютировал на польской площадке в 2007 году.

Справка УНИАН. По последним данным, на созданной в начале девяностых годов Варшавской бирже котируются бумаги более 440 компаний общей капитализацией превышающей 260 млрд долл.

Среди них 45 иностранных эмитентов, большинство из которых из Украины - 11 компаний (на главной площадке).

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