Инвесторы получили передышку до следующего заседания ФРС - эксперт

Инвесторы получили передышку до следующего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 29-30 октября.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

Тем не менее, уточнила аналитик, "октябрь для Америки не обещает быть спокойным – участники торгов будут внимательно следить за ситуацией вокруг лимита государственного долга США". На данный момент национальный долг США достиг 73% ВВП и уже в ближайшие месяцы правительство страны достигнет лимитов долга, что поставит правительство Барака Обамы перед необходимостью временно прекратить работу ряда правительственных учреждений. К тому же стало известно, что Президент США пока решил не проводить переговоры по этому поводу в американском Конгрессе, что также вносит нервозность на рынок.

По информации Тимченко, на таком фоне американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,72% в прошлую пятницу и оказался ниже 1710 пунктов. Dow Jones Industrial Average потерял 1,19%. Однако по итогам недели в целом индикаторы выросли. "Рынки США в пятницу продолжали снижаться вторую сессию подряд, после роста к рекордным уровням в среду, вызванного решением ФРС не сворачивать программу монетарного стимулирования", - отметила она.

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Аналитик добавила, что европейские рынки закончили пятничные торги небольшим снижением после заявления председателя Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ФРС США все-таки может пойти на сворачивание программ стимулов на следующем своем заседании в конце октября, если произойдет существенное улучшение на рынке труда. "Несмотря на это, индекс Stoxx 600 по итогам недели вырос на 0,9%, и его рост продолжается уже третью неделю. В четверг индикатор достиг максимумов пяти лет", - подчеркнула Тимченко.

Она напомнила, что потребительское доверие к экономике еврозоны упало до -15 за сентябрь, что, однако, лучше показателя августа. В то же время, в пятницу 10 из 18 европейских площадок закрылись снижением: британский FTSE 100 потерял 0,4%, немецкий DAX - 0,2%. Французский CAC 40 вырос на 0,1%. Выборы в Германии завершились победой правящего блока ХДС/ХСС под руководством канцлера Ангелы Меркель, которой теперь предстоит начать формирование новой правительственной коалиции.

Как отметила Тимченко, "украинский рынок провел пятницу с неопределенной динамикой у нулевой отметки, однако менее чем за час до закрытия торгов индекс UX обвалился в красную зону и показал в конце дня отрицательный результат, снизившись на 0,23%". Наиболее существенное влияние на падение индекса оказали акции "Райффайзен Банка Аваль", который потерял 1,64% и стал лидером падения. На отрицательной территории закончил день также Алчевский металлургический комбинат (-1,03%) "Укрсоцбанк" (-0,7%), компании электрогенерации, "Укрнафта" (-0,39%) и "Мотор Сич" (-0,23%). В то же время, бумаги Авдеевского коксохима и Енакиевского метзавода смогли закончить день в плюсе.

По словам аналитика, российские индексы завершили торговую сессию пятницы на отрицательной территории. ММВБ упал на 0,7%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял 1,07%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 20 сентября, снизился на 0,23% – до 842,01 пункта. Общий объем торгов составил 25,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,97% – до 302,45 пункта. Общий объем торгов составил 164,8 млн грн.