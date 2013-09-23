Мировые рынки акций снизились из-за фиксации прибыли - эксперт

Основные европейские индексы завершили прошлую неделю снижением, которое, в частности, было спровоцировано желанием инвесторов зафиксировать часть позиций.

Об этом говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко, которым располагает агентство УНИАН.

Тем не менее, как отмечается в отчете, недельный рост европейским рынкам всё-таки удалось удержать.

Американский рынок по итогам недели продемонстрировал ощутимое снижение на фоне противоречий, которые возникли между президентом страны и законодателями по большому количеству законопроектов, направленных на обеспечение финансирования работы государственных учреждений. Президент Барак Обама призвал Конгресс как можно скорее принять бюджет на новый финансовый год. В противном случае, если разногласия не будут устранены, это грозит новым витком финансового кризиса в стране, отмечается в отчете Dragon Capital.

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В пятницу, 20 сентября, отечественный рынок открылся в легком минусе, но буквально через пару минут инвесторы приступили к умеренным покупкам, что позволило сформировать за день максимум по индексу свыше полпроцента. Рост продолжался большую часть торговой сессии и достиг своего пика за час до открытия американских площадок. Оставшаяся часть торгов проходила под давлением внешних рынков, которые активно снижались в течение всего торгового дня. Местные участники решили не перечить общемировой тенденции и предпочли уйти с накопленной прибылью на выходные.

Как сообщал УНИАН, индекс UX в пятницу, 20 сентября, завершил торги в красной зоне, снизившись на 0,23%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 22,4 млн грн, из них на рынке заявок - 1,69 млн грн, на рынке РЕПО - 12 млн грн.