Объем торгов на Украинской бирже за неделю вырос на 4,6%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 16 по 20 сентября вырос на 4,6% и составил 138,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 34,9 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю снизился на 3,9% и составил 103,89 млн грн (из них объем торгов акциями - 82,9 млн грн).

По состоянию на 19 августа 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии были предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 36,4 млн грн и ценные бумаги на сумму 577 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 16 по 20 сентября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 1,35% - с 830,80до 842,01 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич", влияние которых составило 35,86 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (-21,44) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-3,64).

Лидерами оборота за неделю стали облигации "Бурат-Агро" серия А, объем торгов по которым составил 8 млн грн, на втором месте акции "Мотор Сич", далее следует "Укрнафта". Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 31,2%, 26,1% и 7,0% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 9 по 13 сентября снизился на 15% и составил 132,7 млн грн.

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