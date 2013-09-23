«Альфа-Банк» продал пятилетние облигации на 300 млн грн

«Альфа-Банк» привлек на увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля 300 млн грн в результате досрочного размещения пятилетних облигаций серии К.

Об этом банк сообщил на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, банк разместил 300 тыс. именных процентных облигаций серии К номинальной стоимостью 1 тыс. грн со сроком обращения до 1 июля 2018 года. Купонная ставка на первый год установлена в размере 18% годовых, выплата купона осуществляется два раза в год.

"Размещение внутреннего займа возвращает банк на рынок публичных сделок и является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка”, - цитирует пресс-служба главного управляющего директора «Альфа-Банк» Рушана Хвесюка.

Так же сообщается, что данный выпуск является первым публичным гривневым займом банка за последние 5 лет.

Как сообщал УНИАН, «Альфа-Банк» привлечет 600 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий К и L. В рамках эмиссии банк с 9 сентября 2013 года по 4 сентября 2014 года намерен разместить 300 тыс. именных процентных облигаций серии L со сроком обращения до 2 сентября 2018 года, полугодовой офертой и ставкой купона 16,5% годовых. Начисление и выплата процентного дохода будет осуществляться ежеквартально. Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитного и инвестиционного портфелей.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

В первом полугодии 2013 года банк нарастил прибыль в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,508 млн грн.