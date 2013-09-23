Индекс Украинской биржи снизился на 1,64%, ПФТС - на 0,49%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 сентября, снизился на 1,64% – до 828,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,4 млн грн, на срочном рынке – 4,9 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи» (-3,11%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,49% – до 300,96 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 320 млн грн.