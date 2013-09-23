«Дочка» российской «Альфа-Групп» покупает акции Regal Petroleum

Российская инвестиционная компания A1, входящая в консорциум «Альфа-Групп», покупает 24,43% акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum, сообщает пресс-служба А1.

«Компания А1 объявляет о подписании сделки по приобретению 24,43% акций Regal Petroleum, а также о возможном увеличении данного пакета в будущем. Продавцом бумаг британской нефтегазовой компании с активами на Украине выступил фонд CIS Natural Resources Fund (под управлением Curzon Alternative Investments), покупателем - структура А1, Crosson Ltd», - говорится в сообщении.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Согласно сообщению, А1 рассматривает Regal Petroleum как актив с хорошим потенциалом роста стоимости.

«В качестве крупного акционера А1 планирует максимизировать капитализацию компании в ближайшем будущем, в том числе через непосредственное участие в принятии управленческих решений», - отмечается в сообщении.

В тоже время компания Regal Petroleum сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи, что А1 купила всего 7,298% акций газодобывающего предприятия.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Контрольный пакет акций Regal Petroleum принадлежит бизнесмену Вадиму Новинскому.

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