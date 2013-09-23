Украинский рынок акций начал неделю на негативной ноте - эксперт

Украинский рынок акций начал неделю на негативной ноте, продажи наблюдались по всему спектру бумаг индексной корзины UX.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она добавила, что участники мировых рынков также предпочли в понедельник, 23 сентября, игру на понижение, хотя новостной фон был довольно противоречивым.

В качестве позитивных факторов понедельника Лаврик выделила в целом неплохие результаты выборов в Германии и сильную статистику по деловой активности в Китае. Согласно данным компании HSBC, индекс PMI в обрабатывающей промышленности Поднебесной в сентябре составил 51,2 против прогноза 50,9. Данные по индексам PMI в странах Европы и непосредственно еврозоны оказались противоречивыми.

По словам аналитика, ключевое давление на биржи оказывает ситуация в Штатах, где сохраняются две проблемы – приближающийся к потолку (16,7 трлн долл.) дефицит государственного бюджета и слабое восстановление экономики, вопреки значительным вливаниям ликвидности.

«Комментарии руководителей федеральных банков, которые в последнее время звучат достаточно часто, также не вносят определенность в отношении дальнейшей политики Федрезерва. Ввиду сложившейся ситуации любые статданные, указывающие на тенденции в американской экономике, будут представлять значительный интерес для инвесторов», - отмечает Лаврик.

По ее мнению, завтрашний день будет небогат на статданные. Стоит выделить лишь статистику по индексам Ifo в Германии и потребительскому доверию в США.