Канадский производитель смартфонов BlackBerry может быть продан за 4,7 млрд долл.

Производитель смартфонов BlackBerry Ltd подписал соглашение о намерениях с консорциумом инвесторов во главе с Fairfax Financial Holdings Ltd о продаже за 4,7 миллиарда долларов,

Соглашение предусматривает, что акционеры производителя смартфонов получат по 9 долл. наличными за акцию при текущей цене в 8,25 долл., передает Reuters со ссылкой на сообщение BlackBerry.

В сообщении также говорится, что Fairfax внесет в сделку свою нынешнюю долю в примерно 10%. Окончательная оценка должна быть готова к 4 ноября.

Совет директоров BlackBerry одобрил соглашение о намерениях, по которому консорциум, ведущий переговоры о финансировании сделки с BofA Merrill Lynch и BMO Capital Markets, выкупит все существующие акции компании за исключением доли Fairfax и проведет ее делистинг с бирж.

BlackBerry потеряла значительную часть доли рынка из-за конкурентной борьбы с Apple Inc и телефонами, использующими операционную систему Android от Google Inc, а ее новые трубки не смогли придать бизнесу импульс.

