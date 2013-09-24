Украинский фондовый рынок продолжает падать

На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:02 на торгах во вторник, 24 сентября, снизился на 0,17% - до 826,77 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом объемы торгов акциями пока минимальны. Так, объем торгов на фондовом рынке составил всего 69 тыс. грн при общем объеме торгов в 1,03 млн грн.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции Авдеевского коксохима (-1,14%).

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается противоположный тренд - рынки повышаются. Так британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 0,12%, немецкий DAX - на 0,25%.

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